«АВТОСЕЙФ» – автоломбард под залог машин в Москве и МО

Никаких особенных изменений в выдаче займов не произошло, просто смягчились наши требования. Всё, что остается в залоге у нас — это ПТС, а машина остается у Вас.
Сеть автоломбардов в Москве «Автосейф» предлагает выдачу наличных под залог автомобиля, при помощи которого можно быстро и просто получить деньги. Наши специалисты хорошо ориентируются в экономической ситуации на автомобильном рынке, поэтому тщательно подходят к каждому случаю.
Деньги могут понадобиться по разным причинам. Самые распространенные из них – это проблемы со здоровьем или бизнесом, поломка машины, ремонт квартиры, оплата взноса по ипотеке. В таких ситуациях решение нужно принимать незамедлительно. Со стороны кажется, что банковские учреждения предлагают невысокие ставки по кредитам, но за ними часто таятся дополнительные комиссии. В автомобильном ломбарде Москвы «Автосейф» отсутствуют проблемы скрытых платежей, а заявки рассматриваются в течение 15-30 минут.
Гражданство РФ
Возраст от 21 до 65 лет
Кредитная история не имеет значения
Размер дохода и справка 2-НДФЛ не требуется
Трудоустройство не важно
Не старше 25 лет
Поставлена на учет в ГИБДД
Без залога в других организациях
Авто на ходу
Выдаем заем даже по дубликату ПТС
Паспорт гражданина РФ
ПТС – паспорт технического средства. Либо дубликат
СРТС – свидетельство о регистрации транспортного средства
Opel Corsa D
2011 года, 97000 км.
1,2 литра, 85л/с
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
345000 рублей
МЫ ВЫДАЛИ
265000 ₽ под 4,2% в месяц
Mazda 6
2010 года, 199000 км.
1,8 литра, 120л/с
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
450000 ₽
МЫ ВЫДАЛИ
330000 ₽ под 4% в месяц
Владелец Skoda Superb
2013 г.в., 168000 км.
1,8 литра, 152л/с
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
600000 ₽
МЫ ВЫДАЛИ В АВТОЛОМБАРДЕ
500000 ₽ под 4,2% в месяц
Владелец Citroen C5
2007 года, 105000 км.
2 литра, 140л/с
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
300000 рублей
МЫ ВЫДАЛИ
220000 ₽ под 4,5% в месяц
Audi A6
2015 года, 78000 км.
1,8 литра, 190л/с
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
1150000 ₽
ПОЛУЧИЛ В АВТОЛОМБАРДЕ
850000 ₽ под 4% в месяц
Владелец Hyundai Solaris
2015 г.в., 80000 км.
1,4 литра, 107л/с
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
350000 ₽
МЫ ВЫДАЛИ
270000 ₽ под 4,2% в месяц
Ford Explorer V
2017 года, 14500 км.
3,5 литра, 290л/с
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
2100000 рублей
АВТОЛОМБАРД ВЫДАЛ
1800000 руб. под 4% в месяц
Владелец Nissan Murano III (Z52)
2016 г.в., 67700 км.
3,5 литра, 249л/с
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
1700000 рублей
МЫ ВЫДАЛИ
1500000 ₽ под 4% в месяц
Владелец KIA CEED II
2012 г.в., 110000 км.
1.6 AT бензин, 129 л.с.
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
570000 руб.
ВЫДАЛИ В АВТОЛОМБАРДЕ
485000 руб. под 5,2% в месяц
TOYOTA CAMRY IV
2012 г.в., 75000 км.
2.5 AT бензин, 181 л.с.
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
810000 руб.
ВЫДАЛИ В АВТОЛОМБАРДЕ
730000 рублей под 5,9% в месяц
Владелец VW TOAREG II
2011 года, 75000 км.
3.6 AT бензин, 249 л.с.
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
1300000 руб.
ПОЛУЧИЛ В АВТОЛОМБАРДЕ
1105000 ₽ под 4,2% в месяц
Владелец RANGE ROVER IV
2015 года, 37000 км.
3.0 AT дизель, 248 л.с.
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
4900000 руб.
МЫ ВЫДАЛИ В АВТОЛОМБАРДЕ
4410000 рублей под 3,2% в месяц
Ирина Лапушева
дизайнер
Спасибо коллективу компании Автосейф за помощь в сложной финансовой ситуации! Моей семье экстренно потребовалась крупная сумма денег, поэтому было решено продать машину. Благодаря профессиональному подходу сотрудников вашего ломбарда удалось получить требуемую сумму буквально за пару часов.
Максим Пронин
врач
Брал недавно у вас кредит под залог ПТС. Большое спасибо за оперативность и профессионализм. Срочно понадобилась крупная сумма наличных, а время поджимало. Требуемую сумму получил всего за 1 час. И это не говоря о самых выгодных процентных ставках. Однако самое главное преимущество в скорости оформления, получилось очень оперативно! Нужны были только ПТС, паспорт и права. Спасибо!
Лариса Панина
фотограф
Самый простой и быстрый способ получить деньги — заложить авто! Где еще в Москве срочно можно взять большую сумму денег без поручителей и справок? Под залог своей Daewoo Nexia я получила 350 тысяч рублей за полтора часа (хотя по телефону обещали не более часа...). Порадовало, что можно погасить кредит досрочно и без штрафов. Если опять возникнет необходимость, наверное обращусь опять к Вам.
Николай Ласков
менеджер
Решили с женой отправиться в отпуск и искали, где взять кредит. В интернете нашли сайт вашего автоломбарда и оставили на нем заявку. Всю сумму нам выдали в день обращения. В залог оставляли ПТС нашей Renault. Менеджеры очень компетентные, всё подробно объяснили, угостили вкусным кофе. Мы довольные получили деньги (под 4% в мес) и уже на следующий день загорали на море. Большое спасибо!
Наталья Колениченко
домохозяйка
Теперь всем нашим знакомым и друзьям советуем вашу компанию. Брали с мужем у вас кредит под залог моей машины. Спасибо вам! Хотелось бы, конечно, более низкий процент... Однако мы понимаем, что такие условия вообще мало кто может предложить. В наше время получить такие деньги за час без справок и поручителей просто не реально.
Петр Некрасов
таксист
Ваш ломбард - это просто находка для тех, кому очень срочно нужны деньги. Пришел к вам за займом под свой автомобиль, но узнал о том, что можно под залог оставить только ПТС, продолжая пользоваться машиной. Для человека, личный автомобиль которого незаменим для всей семью, такая услуга как подарок судьбы. Спасибо!
Главным документом при оформлении кредита под авто в автоломбарде является залоговый билет. Он не только подтверждает передачу имущества, но и выступает в роли гаранта в случае невозврата денег. Это важный договор, заключение которого осуществляется по определенной схеме.
Чтобы получить деньги в автоломбарде Москвы или Подмосковья, вам достаточно:
В автоломбард можно сдать новое или подержанное авто любой отечественной и зарубежной марки. Также мы предлагает услугу выдачи кредита под ПТС – в этом случае вы сможете продолжать ездить на машине и выплачивать займ.
Сегодня получить кредит под авто в банке очень сложно и долго. Для этого придется собирать большое количество документов и проходить проверку. Поэтому граждане стали чаще выбирать более выгодную услугу, которую предлагает ломбард машин в Москве «Автосейф»:
Хотите оперативно получить одобрение? Приезжайте в ближайший филиал автомобильного ломбарда в Москве на осмотр и получите выгодные условия – вас ждут: