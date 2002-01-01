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«АВТОСЕЙФ» – автоломбард под залог машин в Москве и МО

Сеть автоломбардов в Москве «Автосейф» предлагает выдачу наличных под залог автомобиля, при помощи которого можно быстро и просто получить деньги. Наши специалисты хорошо ориентируются в экономической ситуации на автомобильном рынке, поэтому тщательно подходят к каждому случаю.

Деньги могут понадобиться по разным причинам. Самые распространенные из них – это проблемы со здоровьем или бизнесом, поломка машины, ремонт квартиры, оплата взноса по ипотеке. В таких ситуациях решение нужно принимать незамедлительно. Со стороны кажется, что банковские учреждения предлагают невысокие ставки по кредитам, но за ними часто таятся дополнительные комиссии. В автомобильном ломбарде Москвы «Автосейф» отсутствуют проблемы скрытых платежей, а заявки рассматриваются в течение 15-30 минут.

Мы выдаем кредит в автоломбарде для следующих транспортных средств

Легковые автомобили

Отечественные авто, иномарки

Легковые автомобили

Грузовые автомобили

Газели, тягачи, фуры

Грузовые автомобили

Спецтехника

Трактора, бульдозеры,
погрузчики и краны

Спецтехнику

Мототехника

Мотоциклы, квадроциклы, мототехника

Мотоциклы
Требования для получения займа под ПТС

Гражданство РФ

Возраст от 21 до 65 лет

Кредитная история не имеет значения

Размер дохода и справка 2-НДФЛ не требуется

Трудоустройство не важно

Не старше 25 лет

Поставлена на учет в ГИБДД

Без залога в других организациях

Авто на ходу

Выдаем заем даже по дубликату ПТС

Паспорт гражданина РФ

ПТС – паспорт технического средства. Либо дубликат

СРТС – свидетельство о регистрации транспортного средства

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Ответы на часто задаваемые вопросы
Каков порядок получения кредита под залог авто?Каков порядок получения денег в автоломбарде?На каких условиях можно получить кредит под залог автомобиля?На каких условиях можно сдать транспортное средство в автоломбард?Какой набор документов необходим для получения кредита?Какой набор документов необходим для получения кредита?
Каким критериям должна соответствовать машина для получения кредита?Каким критериям должна соответствовать машина для получения одобрения автоломбарда?Как найти автоломбард «Автосейф» в Москве?Как найти автоломбард «Автосейф» в Москве?и другие вопросы, задаваемые нашими клиентами.... и другие вопросы, задаваемые нашими клиентами.

Как получить деньги в ломбарде?

Главным документом при оформлении кредита под авто в автоломбарде является залоговый билет. Он не только подтверждает передачу имущества, но и выступает в роли гаранта в случае невозврата денег. Это важный договор, заключение которого осуществляется по определенной схеме.

Чтобы получить деньги в автоломбарде Москвы или Подмосковья, вам достаточно:

  • Приехать в ближайший к вам филиал нашей компании.
  • Предъявить основные документы.
  • Обсудить условия займа.
  • Предоставить машину для оценки и экспертизы.
  • Подписать залоговый билет, который составлен на специальном бланке. Документ включает информацию о сторонах сделки, дате займа и сроке возврата, сумме кредита, процентной ставке.
  • Подписать акт приема-передачи в ломбард автомобиля с фиксацией пробега и имеющихся повреждений.
  • Получить деньги.

В автоломбард можно сдать новое или подержанное авто любой отечественной и зарубежной марки. Также мы предлагает услугу выдачи кредита под ПТС – в этом случае вы сможете продолжать ездить на машине и выплачивать займ.

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Автоломбард или банк – что выбрать?

Сегодня получить кредит под авто в банке очень сложно и долго. Для этого придется собирать большое количество документов и проходить проверку. Поэтому граждане стали чаще выбирать более выгодную услугу, которую предлагает ломбард машин в Москве «Автосейф»:

  1. Обработка заявки в течение часа.
  2. Минимальное количество документов.
  3. Оплата займа без скрытых дополнительных платежей.
  4. При необходимости можно продлевать срок выплаты кредита.
  5. Возможность сдачи на оценку любой авто-, мото- и строительной техники.

5 причин обратиться в «Автосейф»

Хотите оперативно получить одобрение? Приезжайте в ближайший филиал автомобильного ломбарда в Москве на осмотр и получите выгодные условия – вас ждут:

  • Низкие ставки – от 3 до 7%.
  • Максимальная сумма займа – до 85% от рыночной стоимости ТС!
  • Выдача денег за 30 минут.
  • 100% получение наличных.
  • Гарантия безопасности и конфиденциальности.
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